Между "ДНР" и "ЛНР" начались торговые войны, а в декабре 2017 года так называемая ДНР действительно ввела санкции против "ЛНР". Об этом сообщил журналист Денис Казанский в своем блоге.

Так, 27 декабря "постановление "совета министров "ДНР" вступило в силу, которое запрещает ввоз подакцизных товаров с территории, подконтрольной Пасечнику/Корнету.

"Так что никакой больше "Луга-новы" в Донецке не будет. Теперь водка и сигареты из Луганска в Донецке под запретом", - говорится в сообщении.

Казанский добавил, что в "ДНР" пообещали симметрично ответить "ЛНР", если там запретят продавать на своей территории их товары.

"Понятно, почему вводится запрет. Водка и сигареты - выгодный бизнес. Банда Захарченко взяла под контроль производство водки и сигарет в Донецке и никого не хочет пускать на свою территорию. Конкуренты никому не нужны. Даже если эти конкуренты - такие же бандиты из Луганска", - отметил он.

В то же время, товары из Соединенных Штатов Америки и Европейского союза до сих пор есть в магазинах.

"То есть, скрепную водку Луга-нова из братского Луганска теперь в Донецк завозить нельзя, а всякие виски, егермайстеры, бехеровки из ненавистной Гейропы - без проблем", - подчеркнул журналист.

Он назвал нынешнюю ситуацию наглядным доказательством того, что боевики на Донбассе лишь прикрываются идеей, а не воюют за нее.

"Отвоевав у Украины с помощью российских "отпускников" клочок территории, "борцы с хунтой" даже его умудрились разделить на два феодальных надела. У каждой банды своя "республика". Луганские бандиты имеют право грабить только свою территорию, донецкие - свою", - резюмировал Казанский.

Как сообщал svodka.net.uа, Федерация футбола Украины навсегда отстранили 18 спортсменов , которые принимали участие в матчах в составе футбольной команды "ДНР".

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