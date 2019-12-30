1) Бокал для шампанских и игристых утончённых вин

Объём: 200 мл.

Как узнать: отличается от бокалов для обычных сортов шампанских вин сужением в верхней части бокала и немного большим объёмом.

Используется для подачи: утончённых шампанских вин (например, для шампанского Гран Крю или винтажного шампанского). Перед подачей напитка охлаждается. Заполняется на 2/3.

2) Бокал для шампанского Блюдце

Объем: 120-200 мл.

Как узнать: у такой чаши для шампанского широкое горлышко, следовательно газированность напитка быстро улетучивается.

Она была распространена в 30-40-х гг. XX века, но сейчас утратила свою слава и по большей части используется на мероприятиях, где строят башни из бокалов с шампанским.

3) Коньячный бокал. Бренди голос. Баллон. Снифтер

Объём: 250-875 мл.

Используется для подачи: коньяка, бренди, арманьяка и кальвадоса. Напиток наливается до края широкой части бокала.

Немного истории: название «снифтер» произошло от английского слова «sniff» — «нюхать», так как они сделаны таким образом, чтобы человек смог ощущать тонкий благовоние напитка.

4) Бокал мартини. Коктейльная рюмка

Объём: 90-280 мл.

Используется для подачи: коктейлей («Базилини», «Космополитен», «Дайкири», «Дерби Дайкири», «Замороженный клубничный Дайкири», «Страстный Дайкири», «Красный бикини», «Землетрясение», «Кузнечик») и ликёров методом «фраппе» — на дроблёный лед.

В нём нельзя подавать напиток в чистом виде и со льдом (в том числе вермут «Мартини», несмотря на название).

5) Маргарита

Объём: 200-250 мл.

Бокал на тонкой длинной ножке, очень тесный у основания и очень широкий у горлышка, предназначен для коктейля «Маргарита» и его вариаций, а также для замороженных напитков. Края этого бокала обычно украшают сахарной каймой.

Немного истории: коктейль «Маргарита» изобрели в Мексике, следовательно лучшими бокалами для него считаются те, что сделаны в Мексике.

6) Бокал для воды

Самый большой из бокалов, его объем может достигать 850 мл.

7) Бокал для красного вина

Объем: 140-180 мл, но может быть и значительно больше

Как узнать: округлый высокий бокал на высокой ножке, зауженный кверху.

8) Бокал для белого вина

Объем: 100-150 мл, но может быть и значительно больше.

Как узнать: широкий высокий бокал на высокой ножке, зауженный кверху.

9) Бокал Харрикейн

Объём: 400-480 мл.

Используется для подачи: тропических коктейлей («Голубые Гавайи», «Пина Колада», «Лёгкая пина колада», «Амигос пина колада», «Банана колада», «Текила Санрайз»).

Немного истории: в переводе с английского «hurricane» означает «ураган» — определённые ассоциации с формой бокала.

10) Бокал для граппы. Граппаглас

Объём: 90 мл.

Используется для подачи: граппы (итальянский алкогольный напиток, настойка на выжимках винограда, раньше считалась «пойлом для бедных»).

Немного истории: итальянцы утверждают, что, только выпив граппы из такого бокала, можно ощутить дух Италии.

11) Стакан Коллинз

Объем: 230-340 мл.

Как узнать: высокий стакан с прямыми стенками.

Используется для подачи прохладительных коктейлей, Мохито, Пина Колада, Джин-тоника и подобных лонгдринков. Также в нем можно подавать сок и минеральную воду.

12) Хайболл

Объём: 150-300 мл.

Как узнать: Высокий стакан, чуть ниже и шире Коллинза.

Используется для подачи: mix-drink (коктейли «Мохито», «Кровавая Мэри», «Клубничная колада», «Текила Санрайз», «Лонг Айленд Айс Ти», «Крёстная дочь», «Лошадиная шея», «Май-Тай») и soft drink (безалкогольные напитки — соки, газировка).

13) Слинг. Пилснер

Объём: 200-300 мл.

Используется для подачи: вариаций коктейля «Слинг», mix-drink'ов («Сладкий контраст», «Секс на пляже», «Банановый Дайкири») и soft-drink'ов (пиво). Более гламурный вариант хайболла.

Немного истории: бокал получил одно из своих названий после изобретения классического коктейля «Сингапурский Слинг».

14) Олд-фешн. Рокс. Виски стакан

Объём: 100-320 мл.

Как узнать: низкий стакан с толстым дном и стенками.

Используется для подачи: алкогольных напитков в чистом виде со льдом, а также для традиционной подачи виски в чистом виде и mix-drinks на основе виски.

Немного истории: На Диком Западе ковбои очень любили стрелять по бутылкам, а бармены из оставшихся донышков делали стаканы, по подобию которых сейчас изготавливаются эти бокалы. Очень надежный, иногда этот бокал подаётся лишь для того, чтобы посетители не били хрупкую и дорогостоящую барную посуду.

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