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В Киеве пьяный водитель порезал своего соседа и попытался скрылся
30.12.2019 15:55
В Киеве пьяный мужчина попытался ударить ножом своего соседа, после чего попытался скрыться Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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