Украинцы будут или ездить аккуратнее, или платить больше

Самый большой штраф за нарушение ПДД в Украине составляет 40 800 гривен. До недавнего времени такое наказание было предусмотрено только в том случае, если водителя до этого уже дважды штрафовали за вождение в нетрезвом виде на протяжении последних 5 лет. К тому же, это взыскание сопровождается лишением прав на срок до 10 лет. Впрочем, даже минимальный штраф за пьяное вождение – 10 200 гривен.

Также изменения в ПДД Украины содержат пункт об увеличении до 3400 гривен штрафа за покидание места ДТП. Таким же будет и наказание за превышение допустимой скорости на 50 и более км/ч.

Кроме того, за вождение в нетрезвом виде будут предусмотрены и более суровые санкции. Если пьяный водитель совершил ДТП, приведшее к средним телесным повреждениям, то ему грозит тюремный срок до 3 лет. В случае, если в аварии есть погибшие и тяжело травмированные, то могут присудить и 7-12 лет лишения свободы.

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