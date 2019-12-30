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Alyona Alyona попала в список The Guardian "50 новых артистов 2020 года"
30.12.2019 16:13
Британская газета The Guardian внесла украинский реперку Alyona Alyona в список «50 новых артистов 2020 года» Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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