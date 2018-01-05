Латвия приравняла солдат СССР к нацистам. Рашка негодуе.

СССР оккупировал Латвию в 1940 году. Потом оккупировала Германия. Потом снова оккупировал СССР — уже на полвека.

Теперь Латвия отказалась героизировать одного из оккупантов и уравняла их.

Участником Второй Мировой со стороны Латвии теперь будет считаться только гражданин Латвии до 1940 года — момента начала оккупации.

И у нас давно нужно было сделать так же.

Фактически участниками ВМВ со стороны Украины (теми, кто воевал именно за Украину) являются только бойцы УПА, а также отчасти эмигрировавшие украинцы и их потомки, воевавшие в армиях союзников. Например, бойцы армии УНР.

Остальные были таким же ресурсом, как сейчас являются ресурсом жители ОРДЛО и Крыма, вынужденные служить в оккупационных войсках кремля.

В составе СССР Украина была не самостоятельным субъектом типа Франции в НАТО — хочу воюю за НАТО, хочу не воюю. Украина была захвачена, уничтожена Голодоморами и репрессиями и превращена в беззащитный поставщик ресурсов. В том числе и людских. Все граждане УССР насильно заставленные воевать на стороне Москвы — были ресурсом врага. Пушечным мясом, которое оккупант не берег и расходовал на полную катушку — меньше после победы в Сибирь высылать. За это наших дедов и прадедов зарыли в общих ямах (кого нашли), красиво названных «братская могила», выжившим дали медальку, а их подвиг отобрали и заставили служить дидовоевальной пропаганде. Превратили в идеологическое оружие против собственного народа.

Латвия отказалась подыгрывать этому вранью. Спасибо за пример

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