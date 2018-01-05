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Руслана: За все время из плена мне удалось вытащить 42 наших военнослужащих
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05.01.2018 19:06
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Певица Руслана Лыжичко в интервью главному редактору издания
"ГОРДОН" Алесе Бацман рассказала, что о ее поездках на временно
оккупированную территорию Донбасса никто из семьи не знал.
Руслана: Наверное, некая уверенность дала нам возможность с
боевиками договариваться и в конечном итоге мы привезли 42 наших
военнослужащих Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "42 наших
военнослужащих, даже одного добровольца (снайпер батальона
"Донбасс"), что было почти невозможно", – рассказала
певица. Лыжичко сообщила, что о ее поездке на Донбасс никто из
членов семьи не знал."Я сажусь, и мы с "Офицерским корпусом" едем в
Донецк. Знаешь, когда у человека совсем нет страха… это тяжело
передать, но страха нет. У меня было два варианта: либо я приезжаю
и говорю, что мне страшно, вы можете меня убить, или я приезжаю в
свою Украину, в свой украинский Донецк и говорю: "Отдайте мне моих
людей". Наверное, эта некая уверенность дала нам возможность с ними
договариваться и в конечном итоге мы привезли 42 наших
военнослужащих. И между них был парень, жена которого родила за два
месяца… между них был мужчина, который женился и создал семью
благодаря моей победе на "Евровидении". То есть я встретила ребят,
с которыми меня даже какая-то судьба связывала. Это
мистика!", – заявила артистка.Вооруженный конфликт на востоке
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