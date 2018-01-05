Певица Руслана Лыжичко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказала, что о ее поездках на временно оккупированную территорию Донбасса никто из семьи не знал. Руслана: Наверное, некая уверенность дала нам возможность с боевиками договариваться и в конечном итоге мы привезли 42 наших военнослужащих Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "42 наших военнослужащих, даже одного добровольца (снайпер батальона "Донбасс"), что было почти невозможно", – рассказала певица. Лыжичко сообщила, что о ее поездке на Донбасс никто из членов семьи не знал."Я сажусь, и мы с "Офицерским корпусом" едем в Донецк. Знаешь, когда у человека совсем нет страха… это тяжело передать, но страха нет. У меня было два варианта: либо я приезжаю и говорю, что мне страшно, вы можете меня убить, или я приезжаю в свою Украину, в свой украинский Донецк и говорю: "Отдайте мне моих людей". Наверное, эта некая уверенность дала нам возможность с ними договариваться и в конечном итоге мы привезли 42 наших военнослужащих. И между них был парень, жена которого родила за два месяца… между них был мужчина, который женился и создал семью благодаря моей победе на "Евровидении". То есть я встретила ребят, с которыми меня даже какая-то судьба связывала. Это мистика!", – заявила артистка.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами. Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Первоначально планировался формат "306 на 74", однако не все внесенные в списки согласились на переезд.Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщал, что боевики "ЛДНР" продолжают удерживать 103 украинцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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