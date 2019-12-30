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В Ровенской области, в ходе ДТП погибла 10-летняя девочка
30.12.2019 16:49
В Ровенской области, на трассе, произошло ДТП, в ходе которого погибла 10-летняя девочка
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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