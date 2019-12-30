Об этом сообщает ВВС.

Фаусту, восточного черного носорога, впервые заметили в кратере Нгоронгоро в 1965 году, когда ей было три года.

Она жила на свободе более 54 лет, но проблемы со здоровьем в старости заставили ее последние несколько лет получать специализированную помощь в заповеднике.

Фауста никогда не имела детенышей - именно это, по мнению природоохранников в Нгоронгоро, могло поспособствовать ее долгой жизни.

По состоянию на 2016 год Фауста имела проблемы со зрением и страдала от затяжных последствий нападений гиен.

В дикой природе носороги обычно живут от 37 до 43 лет, в неволе - до 50 лет.

Восточный черный носорог находится под угрозой исчезновения. Этих животных осталось очень мало, потому они часто становятся жертвами браконьеров из-за их ценных рогов. Впрочем, их количество постепенно увеличивается.

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