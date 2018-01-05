Ранее в 2016 году Купранец получил от отца в дар квартиру площадью 101,80 квадратных метра

Соответствующие изменения в имущественное положение Купранец внес 29 декабря. Согласно документу, он получил дар в неденежной форме от своего отца Михаила Купранца - Lexus GX460 2013 стоимостью 1055000 гривен. Купранец пользовался этим автомобилем еще в 2016 и 2015 годах. Тогда он еще был в собственности отца.

Ранее в 2016 году Купранец получил от отца в дар квартиру площадью 101,80 квадратных метра.

Кроме того, в декабре 2017 года, Купранец задекларировал продажу недвижимости, за которую получил 1,7 миллиона гривен. Покупатель - Кузьменко Александр Петрович.

Смотрите также: Теща на миллион: Мазерати, дворцы и куча земли полицейского завхоза, - ВИДЕО

Ранее в сентябре 2017 года Купранец также приобрел квартиру площадью 50,4 квадратных метра за 1140912 гривен, однако по состоянию на 3 января 2018 года в реестре недвижимости за Игорем Купранцем эта квартира не отмечалась.

Также в реестре недвижимости не упоминается земельный участок площадью 750 квадратных метра в Киеве.