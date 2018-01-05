В период с конца декабря и по начало января во многих частях мира зафиксировали ряд температурных аномалий. Об этом сообщает NASA .

Например, в большей части территории Канады, на Среднем Западе и в Восточной Америке замечены рекордно низкие температуры. Также в Западной Америке, на Аляске, в Европе и Азии декабрь и январь наоборот были аномально теплыми.

Кроме того, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовало карту температурных аномалий. Данные на ней основаны на показаниях спутника, карта демонстрирует температуру поверхности Земли с 26 декабря 2017 года по 2 января 2018 года. Сведения сравниваются со средними показателями 2001-2010 годов за тот же период.

Как сообщал svodka.net ранее, в 2017 году среднегодовая температура воздуха в Киеве составила +9,8 градусов .

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