|В NASA показали карту температурных аномалий в мире
|05.01.2018 19:08
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В период с конца декабря и по начало января во многих частях мира зафиксировали ряд температурных аномалий. Об этом сообщает NASA.
Например, в большей части территории Канады, на Среднем Западе и в Восточной Америке замечены рекордно низкие температуры. Также в Западной Америке, на Аляске, в Европе и Азии декабрь и январь наоборот были аномально теплыми.
Кроме того, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовало карту температурных аномалий. Данные на ней основаны на показаниях спутника, карта демонстрирует температуру поверхности Земли с 26 декабря 2017 года по 2 января 2018 года. Сведения сравниваются со средними показателями 2001-2010 годов за тот же период.
Как сообщал svodka.net ранее, в 2017 году среднегодовая температура воздуха в Киеве составила +9,8 градусов.
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