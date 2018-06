Христина Соловий и Мария Бурмака выступят на главной сцене Via Carpatia в Криворовне По теме: 28 июня для гостей Первого Международного форума Центральной и Восточной Европы Via Carpatia в Криворовне Верховинского района на Ивано-Франковщине споют Христина Соловий и Мария Бурмака, передает со ссылкой на . Певицы являются хедлайнерами грандиозного концерта в рамках музыкального фестиваля Sounds of Carpatia, который начнется в 19:00 на главной сцене Форума возле музея Ивана Франко. В этот день хедлайнерами вечера будут также группа Motanka, Gypsy Lyre и Sun Groove. В рамках дневной программы фестиваля 28 июня зрители смогут насладить выступлениями Романа Коляды, и групп Adm: t, РояльКит Джалапита. Впервые в этом высокогорном районе обустроили столь большую и технологически мощную сцену, на которой в течение трех дней будет выступать целая плеяда украинских звезд. В течение фестивальной недели участников ждет насыщенная культурная, интеллектуальная и развлекательная программа. Фестиваль продлится до 30 июня.











