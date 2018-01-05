От ажиотажа прошлых лет не осталось и следа

В стране прошел бум новых политических партий. Как сообщили изданию в Департаменте госрегистрации и нотариата Министерства юстиции, в 2017 году были зарегистрированы только три новосозданных политических проекта. Контраст разительный с 2016 годом, когда в Госреестр партий попали 42 новых политпроекта и тем более с 2015-м – 79 партий-новичков!

«По состоянию на 13 декабря 2017 года в управлении регистрации общественных формирований, печатных средств массовой информации и информационных агентств Департамента государственной регистрации и нотариата нет ни одной заявки на регистрацию политической партии», – уточнили в Минюсте.

С учетом новых трех партий их количество в Украине достигло 355.

Одна из партий, чье создание было оформлено в 2017 году – «Союз города и села» («Союз міста і села» по-украински). В данных Минюста, присланных «Стране», ее председателем указан Андрей Швец. Однако в данный момент, согласно Госреестру, партией руководит Андрей Климов.

Другая – партия «Большая страна» («Велика Країна»), ее председатель – Александр Марченко. Человек с такой фамилией и именем (плюс отчество) был народным депутатом четвертого созыва от партии «Блок Виктора Ющенко «Наша Украина». Судя по всему, фигурирует именно прежний парламентарий, потому что в политсовете партии состоят люди, которые в свое время работали у него помощниками официальными или на добровольных началах.

Третья партия, зарегистрированная в прошлом году – «Национальный прагматизм» («Національний прагматизм»). Ее политический совет возглавляет Владимир Янченко. Этого человека хорошо знают по его другому проекту – парк «Киевская Русь» в селе Копачов Киевской области. «На создание собственной партии Владимира Владимировича побудила ситуация в стране», – прокомментировала директор департамента развития парка Наталья Коваль, которая входит в политсовет «Национального прагматизма».

Почему же упал интерес к созданию новых политических сил? По словам адвоката Феликса Ароновича, который консультирует по вопросам правового сопровождения партий, сыграло повышение пошлины за регистрацию новых политпроектов.

Госсбор привязывается к размеру минимальной заработной платы, а та постоянно растет. Напомним, в течение 2016 года «минималка» подросла с 1378 грн до 1600 грн. Но в 2017-м она составила уже 3200 грн. А с 1 января нового года минимальная зарплата повысилась до 3723 грн.

«Когда мы с клиентами в последний раз регистрировали партию – а это было в октябре 2016 года, мы заплатили 183 тысяч гривен», – комментирует адвокат. А сейчас эта сумма уже выше в 2 раза.

Такие деньги немногие готовы платить.

Долгое время создание партий в Украине было не только делом политиков, но и выгодным бизнесом. Персонажи околополитической тусовки собирали необходимые документы и регистрировали за тогда еще смешные деньги проекты, которые потом негласно перепродавались для дальнейшего переименования и раскрутки под известных политиков.

По данным «Страны», в 2016 году совершено новая партия без региональных ячеек (нужно зарегистрировать ячейки минимум в 2/3 областей в течение полугода после создания партии) стоила от 35 тыс дол. Цена на партии до года с ячейками начиналась от 45 тыс дол. Чем старше политсила, тем она дороже. В 2017 году на политическом рынке ходило предложение купить бренд известной Социалистической партии за 100 тыс дол.

Другой возможный вариант использования технических партийных проектов – аренда их квот в окружных и участковых избирательных комиссиях или же участие в выборах в качестве «спойлеров», чтобы дезориентировать «вражеских» избирателей за счет похожих или идентичных названий.

В принципе владельцам партий-»пустышек» выгодно увеличение пошлины на регистрацию, ведь чем меньше таких политсил на рынке, тем выше цена на них или их услуги. «Но думаю, по мере приближения к выборам в Минюст снова потянутся желающие с пакетами документов», – прогнозирует Аронович.

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