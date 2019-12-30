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В результате тайфуна на Филиппинах погибло 47 человек
30.12.2019 17:44
Число жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 47 человек
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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