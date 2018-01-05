Японский автомобильный производитель Infiniti показал изображения своего первого электрокара.

Новинка Infiniti Q Inspiration дебютирует в 2019-м, передает со ссылкой на .

Седан Infiniti имеет роскошный дизай. Его разработал Карим Хабиб. Он раньше работал в . На всей ширине кузова - диодные фонари.

Технические характеристики концепт-кара и дизайн салона пока не разглашают. Вероятно, электрокар построят на полностью новой платформе. От Leaf 2018 электрокар Infiniti Q Inspiration может получить мотор.

Первый электрический спорткар Porsche Mission E будет доступен в 3-х полноприводных модификациях. Самая мощная из них сможет выдавать 680 л.с. Позже в модели могут появиться две версии с приводом на задние колеса.

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