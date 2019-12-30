Вам понадобятся:

Готовить запеченный банан - проще некуда, а результат всегда один – вкуснейший десерт.

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Способ приготовления:

1. Приготовьте блюдо, в котором будете запекать бананы. Смажьте его размягченным маргарином или сливочным маслом и лимонным соком.

2. Разогрейте духовку до 180С. Поставьте блюдо в духовку на 2 минуты, чтобы масло растаяло и хорошо перемешалось с лимонным соком.

3. Бананы нарежьте кусочками длиной около 7-8 см.

4. Каждый кусочек обмажьте со всех сторон растопленным сливочным маслом с лимоном и разложите в блюде для запекания.

5. В небольшой емкости смешайте сахар и молотую корицу, перемешайте. Обсыпьте коричным сахаром кусочки бананов.

6. Поставьте запекаться в духовку на 20 минут. Подавайте с шариком мороженого или сливок.

Чем особенно полезны бананы

В банане есть витамин С, витамины группы В, и Р, 10-16% сахара (фруктозы и сахарозы), 2% крахмала.

А вот чем богаты бананы так это калием, недостаток которого может привести к раздражительности. Поэтому, если ваша жизнь - сплошной стресс, то ешьте бананы, однако не забывайте, что продукт этот довольно калорийный - 100 ккал на каждые сто граммов веса плодов.

Недаром на Западе этот фрукт считают идеальной едой для трудоголиков, а в жарких странах любимым блюдом... грузчиков. Подкрепился и можно снова приступать к тяжелой работе.

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