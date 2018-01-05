В 2017-ом в США завязалось много клубков проблем, которые будут развязываться не только в этом году, но и в следующие два-три года.

В данный момент расклад сил таков, что говорить об импичменте Трампа рано. А если уж об этом и говорить, то процедура импичмента необязательно ведет к отставке. За принятие импичмента большинством должна голосовать Нижняя палата, а уже для отставки президента требуются 70% голосов «за» в верхней палате в Сенате. Но пока обе Палаты находятся в руках республиканцев, речи об импичменте вообще быть не может, информирует еizvestia.com.

Также многое зависит от результатов расследования Мюллера. Никто не знает, когда оно закончится и позволит ли Трамп ему закончиться. Есть еще такая опция, как увольнение Мюллера, что американский президент может сделать росчерком пера. В свое время Трамп уволил Джеймса Коми (бывшего директора ФБР), что стало его роковой ошибкой, так как привело к назначению Мюллера и его коммиссии по расследованию. Теперь Мюллер может раскопать такую информацию, о которой мы даже не подозреваем, что будет вызовом республиканскому политикуму. Можно только представить себе атмосферу в Белом Доме, где гадают на кофейной гуще, доберетсяли Мюллер до зятя Трампа – Кушнера.

Сам Трамп показывает себя как неопытный политик, импульсивный, который сам для себя является главным врагом. Трамп умеет сыграть на толпу, но его импульсивность и постоянное импровизаторство часто вредят ему. Конечно же, нельзя не упомянуть тот факт, что американский президент не спускает пальцев со своего смартфона, которые в любую минуту готовы необдуманно отстрочить очередной твит. Пока, увы, никому из его окружения не удалось посадить Трампа на твитер-диету.

И наконец, продоолжает вызывать недоумение тот факт, что Трамп, который не чурается ввязываться в твитер-баталии с голливудскими знаменитостями, баскетболистами и просто частными лицами, до сих пор не произнес ни одного слова критики в адрес Путина. Из-за этого плодятся теории о давнем сотрудничестве бизнес империи Трампа с российскими интересами. Известно, да и сам Трамп этим часто хвастался, что российские олигархи покупали у него недвижимость. Также у американского президента было много строительных интересов и в других постсоветских странах. В этих условиях сохраняется и растет подозрение, что в своей политике Трамп руководствуется интересами своей бизнес империи

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