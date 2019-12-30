Под Барселоной во время фестиваля произошел взрыв - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Под Барселоной во время фестиваля произошел взрыв
30.12.2019 18:20
В Каталонии произошел взрыв, 14 человек получили травмы различной степени тяжести
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
различной
степени
тяжести
травмы
получили
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->