Не стоит проблема собрать 300 тыс. подписей за выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты РФ, стоит проблема наградить тех, кому "окажут высокую честь и выделят квоту" на определенное количество подписей, отметил российский оппозиционный политик Владимир Рыжков. Рыжков: Не стоит проблема собрать 300 тыс. подписей Фото: wikipedia.org Так он прокомментировал информацию о появлении в Москве пяти точек, где можно подписаться за выдвижение Путина, но при этом в открытом доступе отсутствуют данные об этих местах."Уверяю вас, сейчас в администрации президента, конкретно в приемной Сергея Владиленовича Кириенко, первого заместителя по внутренней политике, стоит длинная очередь из желающих поучаствовать в сборе подписей за всенародно любимого президента. Кто эти люди? Обычно это руководители монополий... руководители крупных вузов", – сказал оппозиционер.По его словам, "не стоит проблема собрать 300 тыс. подписей, стоит проблема наградить тех достойных руководителей корпораций и предприятий, которым окажут высокую честь и выделят квоту" на определенное количество подписей."Дальше эти благодарные и политые лучами счастья руководители придут в свои коллективы... и соберут необходимые подписи. Конечно, нужно для виду объявить, что в Москве открыто пять пунктов сбора подписей за Владимира Путина, но по факту они никому не нужны, потому что сбор подписей будет проходить по ведомствам, по министерствам, по корпорациям, по предприятиям", – заявил Рыжков.Отвечая на вопрос о форме поощрения за подписи, он отметил, что "даже устная благодарность" в современных российских условиях – "уже высшее поощрение".Сегодня в России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина. Необходимо собрать 300 тыс. подписей.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.Путин объявил о намерении баллотироваться 6 декабря. Партия "Единая Россия" поприветствовала его решение идти на выборы в качестве самовыдвиженца. 26 декабря инициативная группа официально выдвинула Путина кандидатом в президенты России на выборах 18 марта 2018 года. 28 декабря ЦИК РФ зарегистрировала его группу избирателей и разрешила президенту РФ начать избирательную кампанию.Согласно результатам опроса "Левада-центра", проведенного с 1-го по 5 декабря, действующего президента на выборах готов поддержать 61% респондентов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки подписей стоит путина проблема рыжков Теги: мир