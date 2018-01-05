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Российский оппозиционер заявил, что сбор подписей за Путина станет наградой для "достойных руководителей"
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05.01.2018 19:14
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Не стоит проблема собрать 300 тыс. подписей за выдвижение Владимира
Путина кандидатом в президенты РФ, стоит проблема наградить тех,
кому "окажут высокую честь и выделят квоту" на определенное
количество подписей, отметил российский оппозиционный политик
Владимир Рыжков. Рыжков: Не стоит проблема собрать 300 тыс.
подписей Фото: wikipedia.org Так он прокомментировал информацию о
появлении в Москве пяти точек, где можно подписаться за выдвижение
Путина, но при этом в открытом доступе отсутствуют данные об этих
местах."Уверяю вас, сейчас в администрации президента, конкретно в
приемной Сергея Владиленовича Кириенко, первого заместителя по
внутренней политике, стоит длинная очередь из желающих
поучаствовать в сборе подписей за всенародно любимого президента.
Кто эти люди? Обычно это руководители монополий... руководители
крупных вузов", – сказал оппозиционер.По его словам, "не стоит
проблема собрать 300 тыс. подписей, стоит проблема наградить тех
достойных руководителей корпораций и предприятий, которым окажут
высокую честь и выделят квоту" на определенное количество
подписей."Дальше эти благодарные и политые лучами счастья
руководители придут в свои коллективы... и соберут необходимые
подписи. Конечно, нужно для виду объявить, что в Москве открыто
пять пунктов сбора подписей за Владимира Путина, но по факту они
никому не нужны, потому что сбор подписей будет проходить по
ведомствам, по министерствам, по корпорациям, по
предприятиям", – заявил Рыжков.Отвечая на вопрос о форме
поощрения за подписи, он отметил, что "даже устная благодарность" в
современных российских условиях – "уже высшее
поощрение".Сегодня в России начался сбор подписей в поддержку
самовыдвижения Путина. Необходимо собрать 300 тыс.
подписей.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018
года.Путин объявил о намерении баллотироваться 6
декабря. Партия "Единая Россия" поприветствовала его
решение идти на выборы в качестве самовыдвиженца. 26
декабря инициативная группа официально выдвинула Путина
кандидатом в президенты России на выборах 18 марта 2018 года.
28 декабря ЦИК РФ зарегистрировала его группу
избирателей и разрешила президенту РФ начать
избирательную кампанию.Согласно результатам опроса "Левада-центра",
проведенного с 1-го по 5 декабря, действующего президента на
выборах готов поддержать 61% респондентов.
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