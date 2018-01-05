Драгоценную посуду обнаружили на стройплощадке

Об этом сообщает датский канал TV2 со ссылкой на полицию Копенгагена.

Сделанную из серебра и золота бутылку нашли двое мужчин на строительной площадке.

"Это невероятно, что она нашлась. Жаль, правда, что пустая" , - сказал Бриан Ингберг, хозяин бара Cafe 33, из которого украли бутылку.

Бутылка водки Russo Baltique является четвертой по стоимости в мире. Высокая стоимость объясняется отчасти тремя килограммами золота и тремя килограммами серебра, используемыми для изготовления бутылки. Бутылка также украшена кожей с сиденья гоночного автомобиля 1912 года, который участвовал в ралли Монте-Карло.