|В Копенгагене нашли похищенную бутылку водки, но пустую
|05.01.2018 19:14
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Драгоценную посуду обнаружили на стройплощадкеОдну из самых дорогих в мире бутылок водки, которая была украдена на этой неделе из бара в Копенгагене, нашли пустой на одной из строительных площадок.
Фото: Brian Ingberg/Polfoto/Ritzau
Об этом сообщает датский канал TV2 со ссылкой на полицию Копенгагена.
Сделанную из серебра и золота бутылку нашли двое мужчин на строительной площадке.
"Это невероятно, что она нашлась. Жаль, правда, что пустая", - сказал Бриан Ингберг, хозяин бара Cafe 33, из которого украли бутылку.
Бутылка водки Russo Baltique является четвертой по стоимости в мире. Высокая стоимость объясняется отчасти тремя килограммами золота и тремя килограммами серебра, используемыми для изготовления бутылки.
Бутылка также украшена кожей с сиденья гоночного автомобиля 1912 года, который участвовал в ралли Монте-Карло.
Напомним, 3 января в столице Дании Копенгагене похитили бутылку водки стоимостью более миллиона евро. Она находилась в коллекции владельца заведения Café 33 в районе Вестербро.