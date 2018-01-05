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В Копенгагене нашли похищенную бутылку водки, но пустую
05.01.2018 19:14
В Копенгагене нашли похищенную бутылку водки, но пустую
Драгоценную посуду обнаружили на стройплощадке
Одну из самых дорогих в мире бутылок водки, которая была украдена на этой неделе из бара в Копенгагене, нашли пустой на одной из строительных площадок.
В Копенгагене нашли похищенную бутылку водки, но пустую Фото: Brian Ingberg/Polfoto/Ritzau

Об этом сообщает датский канал TV2 со ссылкой на полицию Копенгагена.

Сделанную из серебра и золота бутылку нашли двое мужчин на строительной площадке.

"Это невероятно, что она нашлась. Жаль, правда, что пустая", - сказал Бриан Ингберг, хозяин бара Cafe 33, из которого украли бутылку.

Бутылка водки Russo Baltique является четвертой по стоимости в мире. Высокая стоимость объясняется отчасти тремя килограммами золота и тремя килограммами серебра, используемыми для изготовления бутылки.

Бутылка также украшена кожей с сиденья гоночного автомобиля 1912 года, который участвовал в ралли Монте-Карло.

Напомним, 3 января в столице Дании Копенгагене похитили бутылку водки стоимостью более миллиона евроОна находилась в коллекции владельца заведения Café 33 в районе Вестербро.

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