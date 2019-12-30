Об этом сообщает немецкое издание Tagesspiegel.

"С 1 марта 2020 года Люксембург станет первой в мире страной, которая больше не потребует билетов на автобусы и рельсовый транспорт", - сообщает СМИ.

Платить будут только пассажиры 1-ого класса поездов.

"Это делает большой вклад в имидж и привлекательность Люксембурга", - заявил премьер-министр Ксавье Беттель.

Власть второй самой маленькой страны ЕС с населением чуть больше 600 тыс. и площадью 2586 квадратных километров поощряет людей пользоваться общественным транспортом и отказаться от ежедневного пользования автомобилями.

Полный отказ от оплаты за проезд в транспорте означает для государства дополнительные расходы в размере 41 миллиона евро.

Планируется также сделать дешевле билеты на поезда.

К тому же, будет почти вдвое расширена сеть велосипедных дорожек — до 1100 километров. Между двумя крупнейшими городами — Люксембургом и Эш-сюр-Альзеттом — сейчас строится 28-километровая велосипедная скоростная дорога, самая длинная в Европе.

С 2035 года предполагается запустить скоростной трамвай по этому же маршруту, который будет развивать скорость до 100 км/час. Также планируется реорганизовать автобусную сеть.

В целом инвестиции в мобильность в Люксембурге увеличатся с 501 миллиона евро в 2018 году до 806 миллионов евро в 2021 году.

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