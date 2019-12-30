Президент РФ Владимир Путин поздравил политиков из 40 стран с Новым город. Между тем, он не поздравил президента Украины Владимира Зеленского, как в прошлые годы - Петра Порошенко.

Список политиков, которых поздравил Путин, опубликовали на сайте Кремля 30 декабря. В общем, Путин поздравил лидеров из 40 стран мира.

Открытки от Путина получат: президент Абхазии Рауль Хаджимба, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Армении Никола Пашиняна, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдовы Игорь Додон, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, президент Аргентины Альберто Фернандес, президент Бразилии Жаир Болсонаро.

Кроме того, Путин отправил свои поздравления с праздником: Его Святейшеству Папе Римскому Франциску, королеве Британии Елизавете II, премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и президенту Вьетнама Нгуену Фу Чонгу. В частности, Путин поздравил президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Мекрель и федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и президента США Дональда Трампа.

Лидерам Германии Путина написал, что за последнее время был реализован ряд совместных российско-германских проектов - в том числе в рамках "перекрестных" годов научно-образовательных партнерств, с успехом завершена культурная программа "Русские сезоны" в Германии. Выражена уверенность, что предстоящий юбилейный год 75-летия окончания Второй Мировой войны будет помогать обеспечению поступательного развития российско-германского взаимодействия по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Трампу глава Кремля написал, что Россия и США исторически несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности, при этом Москва выступает за нормализацию двусторонних отношений и выстраивание равноправного диалога на основе взаимного учета интересов.

Макрону путина написал, что в следующем году Россия и Франция совместными усилиями добьется укрепления двусторонних связей.

Также поздравительные послания прозвучали в адрес: президента Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министра Индии Нарендре Моди, короля Испании Филиппа VI и королевы Летиции, президента Италии Серджо Маттарелле, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Кореи Мун Чжэ Ина, президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, правящего князя Монако Альберта II, президента Сербии Александра Вучича и президента Сирии Башара Асада, президента Словении Боруту Пахору, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, президента Хорватии Колинду Грабар-Китаровича, президента Чехии Милоша Земана и премьер-министра Швеции Стефана Лёвена, президента ЮАР Сирила Рамафозе, премьер-министра Японии Синдзо Абэ.





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