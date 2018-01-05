Багатьох українців неприємно вразила історія з Запоріжжя, де піп московського патріархату відмовився відспівувати дворічну загиблу дитину, бо ту хрестили в Київському. Багато людей щиро обурені, задаються питанням «як так можна?».

Можна. Тут немає нічого дивного та незвичайного. І мене ця історія не дивує, а лише закріплює твердість позиції проти цієї п‘ятої колони під вивіскою «УПЦ МП».

«Церква», що служить убивцям, є храмом сатани.

Попи, що прислуговують ФСБ — служать дияволу.

Вони благословляють війну проти Україніи, «іхтамнєтов» та зброю, котру пускають проти нас. Вони відмовляються відспівувати наших загиблих військових, бо ті «шлі убівать братьєв» та демонстративно не встають у ВР під час хвилини мовчання.

Ви справді чекаєте від них хоч краплі людяності? Справді вірите в те, що в тотальному злі є крихти людського? Дійсно сподіваєтесь, що їм притаманні ті самі почуття та думки, що і вам? Що їх бентежить чиєсь горе?

Тоді ви множите їх силу і міць своїми ілюзіями.

Там нема того, що ви шукаєте.

І не буде.

Бо вони теж убивці. Убивці душ та розумів.

І їх руки замазані українською кров’ю не менше, ніж у російського солдата.

Не буває співчуття у того, хто сіє горе.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира