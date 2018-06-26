|Верховный суд США признал правомочность иммиграционного указа Трампа
|26.06.2018 17:17
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Верховный суд США во вторник признал правомочность иммиграционного указа американского президента Дональда Трампа, который является уже третьим, об отказе в выдаче виз на въезд в страну гражданам ряда мусульманских государств. Об этом сообщает со ссылкой на ТАСС.
Пять судей выступили за инициативу вашингтонской администрации, четверо были против. В постановлении отмечается, что президент "не нарушил закон" США, когда издал иммиграционный приказ.
В конце декабря апелляционный суд девятого округа США в
Сан-Франциско (штат Калифорния) признал, что положения документа
выходят за рамки полномочий американского лидера. Как отмечается в
решении, действующая власть, в частности, не представила
убедительных доказательств того, что жители ряда стран, которым, по
замыслу Вашингтона, должны по крайней мере на время отказать в
выдаче виз на въезд в США, представляют опасность для американской
безопасности.
Как сообщал , США нужны люди, которые вернут стране былое величие, а нелегальных мигрантов надо без суда возвращать домой. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter.
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