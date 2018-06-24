Лидеры Евросоюза на саммите на следующей неделе продлят до конца января 2019 года санкции против России, введенные за ее агрессию против Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов и европейских официальных лиц, передает ЕвроПравда.

На встрече 28-29 июня в Брюсселе лидеры ЕС согласуют продление санкций против РФ, действие которых заканчивается в конце июля, еще на полгода. Это решение следует за переговорами между семью промышленно развитыми странами мира (G7), которые состоялись в Канаде в июне. Тогда премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что хотя и поддерживает возвращение Россию в G8, но также поддерживает и очередное продление санкций.

«Италия считает важным разговор с Россией, но это не означает, что система санкций может быть преодолена за одну ночь», — сказал Конте.

ЕС также спорит с Россией из-за ее роли в войне в Сирии и других странах Ближнего Востока, а также ситуацию с правами человека в РФ. ЕС также обвиняет Москву в попытке отравления бывшего российского шпиона в Солсбери. Москва отрицает свою вину.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира