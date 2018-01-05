Город вообще безлюден, на дорогах встречаются одинокие авто, норовящие побыстрее доехать в конечный пункт маршрута.

Эти кадры опубликовал в Twitter блогер Оранжевый Апельсин, он отдельно подчеркнул, что Дебальцево и так ужасает своим нынешним видом, а посленовогодние фото из оккупации жмут на психику еще больше.

Опустевший город привычно сравнили с фильмом ужасов, картину дополнили грязь и пустые бутылки из-под алкоголя, оставленные кем-то из праздновавших. За первые дни 2018 года Дебальцево как будто вымер, с полудня город вообще как замирает.

«Сколько людей на Новогодние праздники у нас. Ладно их было бы мало, но их ВООБЩЕ НЕТ. Б***Ь, ИДЕШЬ КАК В САЙЛЕНТ ХИЛЛ! Это действительно мрачно и давит на психику. Живешь словно в закрытом городе. Будто все ушли из дому, а ты один остался. А пустые бутылки… ммм контрааст!» – прокомментировал блогер выложенные снимки.

Его подписчики добавили, что нисколько не лучше ситуация и в других городах, временно находящихся под российской оккупацией.

«Макіївки зараз теж саме, і теж саме я сказала про Сайлент Хіл»,

«Довжанськ так само…. безлюдність. У Новорічну нічь навіть «бАхів» не було,..в тім, як і людей по вулицях. Комендантську годину відмінили, але звичка сидіти уночі вдома, про всяк випадок, схоже, залишилась», — добавляют подписчики блогера.

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