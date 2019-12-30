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Экс-премьера Хорватии приговорили к лишению свободы за взяточничество
30.12.2019 19:51
Бывшего премьера Хорватии приговорили к 6 годам тюрьмы за взяточничество
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
тюрьмы
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