По итогам декабря 2017 года средняя зарплата украинца составляет 8750 грн, передает со ссылкой на .

"Размер средней зарплаты после вычета всех налогов составил 7131 гривны. Средняя зарплата, которая включает отпускные, больничные, "13-ю зарплату", премии, бонусы установила новый рекорд - 8750 гривен", - написал в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке Владимир Компаниец.

В то же время, в декабре 2017 года было собрано 19,9 млрд грн до единого социального взноса. Это на 35,2% больше, чем за подобный период 2016 года.

Кроме того, таможня собрала рекордную сумму в размере 30,2 млрд грн. А местные бюджеты получили 21,5 млрд грн.

4 декабря 2017 года президент Украины выступил с инициативой повысить минимальную зарплату в 2018 году до 4100 грн. Согласно бюджету 2018 минимальная заработная плата с 1 января составляет 3723 грн. В Украине с 1 января 2017 года минималка выросла вдвое - до 3200 грн.

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