В российских социальных сетях распространяется неправдивая информация о том, что пропуск граждан Украины через пункты пропуска на административной границе с оккупированным Крымом будет осуществляться исключительно по украинским загранпаспортам и по паспортам в виде ID-карты.

Об этом сообщает Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым на своей странице в Facebook, информирует еizvestia.com.

«Такая информация является неправдивой, она умышленно направлена в условиях российской агрессии на дискредитацию органов государственной власти Украины. Пропуск граждан Украины через КПВВ по паспортам граждан Украины образца 1994 года будет осуществляться и в дальнейшем», — говорится в сообщении.

Как говорят сами представители ГПСУ, биометрические загранпаспорта, при их наличии, просят предъявлять лишь для ускорения процедуры контроля с нескольких минут до нескольких секунд. Также подчеркивается, что никаких отметок при этом в паспорта не ставится.

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