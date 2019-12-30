|В Ираке снова обстреляли базу США
|30.12.2019 20:08
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Об этом сообщает Интерфакс.
Военная база расположена в 27 километрах на север от Багдада. Пока нет информации о пострадавших или погибших.
Отмечается, что обстрел мог стать ответом на атаку, которую ранее военные США провели против шиитской организации "Хезболла".
Напомним: на прошлой неделе неизвестные обстреляли ракетами базу К1 в районе иракского города Киркук, где размещен военный контингент США. Один военный погиб.
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