Решается вопрос об избрании "бывшему министру здравоохранения"
аннексированного Крыма Петру Михальчевскому меры пресечения в виде
содержания под стражей. Сегодня у Михальчевского был проведен обыск
Фото: prm.ua "Ему вручено подозрение в совершении
государственной измены. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры
пресечения в виде содержания под стражей", – заявила чиновница.Она
уточнила, что статья предусматривает лишение свободы на срок до 15
лет.Сегодня утром телеканал "Прямой" сообщил, что сотрудники
СБУ провели обыск по адресу улица Воскресенская 16б,
квартира 137 в Днепровском районе Киева. Отмечалось, что
Михальчевского доставят в Службу безопасности Украины для
проведения следственных действий.В ходе обыска правоохранители
изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение",
подписанное "председателем Совета министров" Крыма Сергеем
Аксеновым, и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с
оккупационными властями полуострова.Михальчевский был назначен
"министром здравоохранения" Крыма в марте 2014 года. В июне
он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
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