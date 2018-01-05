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"Экс-министру здравоохранения" Крыма Михальчевскому вручили сообщение о подозрении в госизмене
05.01.2018 19:22
Решается вопрос об избрании "бывшему министру здравоохранения" аннексированного Крыма Петру Михальчевскому меры пресечения в виде содержания под стражей. Сегодня у Михальчевского был проведен обыск Фото: prm.ua  "Ему вручено подозрение в совершении государственной измены. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", – заявила чиновница.Она уточнила, что статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.Сегодня утром телеканал "Прямой" сообщил, что сотрудники СБУ провели обыск по адресу улица Воскресенская 16б, квартира 137 в Днепровском районе Киева. Отмечалось, что Михальчевского доставят в Службу безопасности Украины для проведения следственных действий.В ходе обыска правоохранители изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение", подписанное "председателем Совета министров" Крыма Сергеем Аксеновым, и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями полуострова.Михальчевский был назначен "министром здравоохранения" Крыма в марте 2014 года. В июне он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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