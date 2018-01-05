Наибольшее количество техники получили Киев и Краматорск

Это самое большое количество техники за последние три года.

Об этом говорится в отчете проекта AllTransUA, который занимается мониторингом обновления городского электротранспорта Украины, пишет " Общественное ".

В прошлом году появилось 114 троллейбусов, в том числе, 83 новых и 31 прежний в употреблении. Наибольшее количество техники получили Киев и Краматорск. Самые популярные марки производителей - "Днепр" и "Богдан".

Для сравнения, в 2015 году на улицы городов дополнительно вышло 226 единиц электротранспорта, а в 2016-м - 266. Речь идет именно о полученном, а не законтрактованном общественном транспорте.

Отметим, что такое количество троллейбусов - худший показатель за три года. Но по словам представителя AllTransUA Ивана Черныша, в 2018 году ситуация должна исправиться, ведь уже законтрактовано 126 троллейбусов - в том числе, 46 троллейбусов для Одессы и 40 для Кременчуга за средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Авторы исследования отмечают, что во временно оккупированном Крыму появилось 180 новых троллейбусов (в Симферополе, Севастополе и Алуште).

Трамваев в Украине получено 156 единиц в 2017 году (113 в 2016 году и 69 в 2015-м). В том числе, 42 новых, 113 б/у один, построенный из старых трамваев). Наибольшее количество техники вышли на улицы Киева, Харькова и Мариуполя. 25 из 42 новых вагонов - польского производства PESA.

Кроме того, на улицах городов Украины появилась определенное количество автобусов большой вместимости. Но обычно меньше, чем электротранспорта.