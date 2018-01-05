|Лесхозы Закарпатья реализовали треть запланированных на продажу елок
|05.01.2018 19:26
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В декабре 2017 лесхозы Закарпатья срубили и реализовали 7549 новогодних елок из запланированных к продаже 26 500. Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
"В целом в последние годы лимиты на вырубку новогодних елок в области уменьшают. Ориентировочно на 9-10 тысяч деревьев ежегодно. А по факту рубят и реализуют 7-7,5 тысяч. Опыт показывает, что потребителям хватает такого количества. Елки, которые реализуют лесхозы имеют соответствующую маркировку и бирку, что свидетельствует о легальности заготовленного новогоднего дерева", - рассказала наш сайт пресс-секретарь областного лесохотхоза Юлия Давыдова.
Новогодние елки в Закарпатье заготавливают на специальных
новогодних плантациях или под линиями электропередач.
Напомним, главную елку Украины , которая стоит на Софийской площади в Киеве, демонтируют 15 января.