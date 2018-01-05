В Запорожской области задержали двух антиукраинских пропагандистов В офисе коммунистов провели обыск и изъяли компьютерную технику и носители, на которых размещены готовые к выпуску образцы печатной продукции. Два жителя Запорожской области распространяли литературу, которую сотрудники Службы безопасности Украины сочли антиукраинской пропагандой. Сотрудники СБУ пресекли деятельность двух жителей Мелитополя, активистов коммунистической партии, которые распространяли антиукраинские печатные материалы в Запорожской области. Информацию о происшествии опубликовал пресс-центр Службы безопасности Украины в Запорожской области. Сообщается, что печатное издание, которое распространяли активисты-коммунисты, содержит материалы, оправдывающие деятельность незаконных вооруженных формирований на востоке страны. Кроме того, издание «создавало позитивный образ государства-агрессора» и «разжигало национальную рознь». В офисе коммунистов провели обыск и изъяли компьютерную технику и носители, на которых размещены готовые к выпуску образцы печатной продукции. Материалы направлены на экспертизу. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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