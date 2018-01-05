|В Запорожской области задержали двух антиукраинских пропагандистов
|05.01.2018 19:28
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Два жителя Запорожской области распространяли литературу, которую сотрудники Службы безопасности Украины сочли антиукраинской пропагандой.
Сотрудники СБУ пресекли деятельность двух жителей Мелитополя, активистов коммунистической партии, которые распространяли антиукраинские печатные материалы в Запорожской области.
Информацию о происшествии опубликовал пресс-центр Службы безопасности Украины в Запорожской области. Сообщается, что печатное издание, которое распространяли активисты-коммунисты, содержит материалы, оправдывающие деятельность незаконных вооруженных формирований на востоке страны.
Кроме того, издание «создавало позитивный образ государства-агрессора» и «разжигало национальную рознь».
В офисе коммунистов провели обыск и изъяли компьютерную технику и носители, на которых размещены готовые к выпуску образцы печатной продукции. Материалы направлены на экспертизу.
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