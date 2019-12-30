Нагадаємо, герцоги Сассекські прийняли рішення полетіти з Великобританії на свята, щоб захистити себе і свого 7-місячного сина Арчі від надмірної уваги публіки і нав'язливих папараці. До останнього часу ніякої інформації про точне місцезнаходження Гаррі і Меган не було. І ось тепер, нарешті, з'являються перші подробиці від очевидців.







Так, стало відомо, що монарші особи проводять різдвяні канікули на канадському острові Вікторія. Пару помітили в парку Хорт Хілл Ріджінал (Horth Hill Regional), де Гаррі і Меган бігали вранці. Крім того, власник місцевого ресторану-шале, що знаходиться неподалік, розповів, що герцоги Сассекські планували зарезервувати столик, але поміняли свої плани, оскільки цей заклад надто популярний серед місцевих жителів і їм би все одно не вдалося повечеряти в спокійній обстановці. За іншою інформацією, пара була помічена в невеликому ресторані на набережній в Сааніче в супроводі охоронців.

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