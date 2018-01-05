В пятницу, 5 января, Международный аэропорт "Харьков" принял решение временно не принимать рейсы из Киева и Стамбула в связи с туманом. Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Помимо этого, на официальном сайте аэропорта указано, что самолет, который по расписанию должен быть прилететь из Киева в Харьков в 16:35, задержался до 18:05. Самолет из Стамбула, прилет которого был назначен на 17:00, задерживается до 19:40.

Также вылет самолета в Стамбул перенесли на три часа - с 17:40, как предусматривалось расписанием, на 20:40.

Как сообщал svodka.net ранее, в пятницу, 5 января, на всей территории Украины ожидается туман . В Киеве до конца суток ночью и утром 5 января туман, видимость до 200-500 метров.

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