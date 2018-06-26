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В Австрии сошел с рельсов рельсовый автобус, 34 человека травмированы
26.06.2018 17:18
Причиной железнодорожной аварии на северо-востоке Австрии стало превышение скорости. Железнодорожная авария произошла в Австрии Скриншот: noe.orf.at Трое пассажиров госпитализированы в тяжелом состоянии.Железнодорожная компания заявила, что причиной схода с рельсов состава из двух вагонов стало превышение скорости. Из-за этого передний вагон съехал на насыпь, а задний перевернулся.До сих пор не установлено, из-за чего рельсовый автобус развил критическую скорость. Возможна как ошибка машиниста, так и отказ техники.Инцидент произошел 26 июня около 7.15 утра (8.15 по Киеву)

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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