Причиной железнодорожной аварии на северо-востоке Австрии стало
превышение скорости. Железнодорожная авария произошла в Австрии
Скриншот: noe.orf.at Трое пассажиров госпитализированы в тяжелом
состоянии.Железнодорожная компания заявила, что причиной схода с
рельсов состава из двух вагонов стало превышение скорости. Из-за
этого передний вагон съехал на насыпь, а задний перевернулся.До сих
пор не установлено, из-за чего рельсовый автобус развил критическую
скорость. Возможна как ошибка машиниста, так и отказ
техники.Инцидент произошел 26 июня около 7.15 утра (8.15 по Киеву)
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