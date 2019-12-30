Ранее он говорил, что не станет этого делать. Об этом сообщает Голос Америки.

Теперь Байден заявил, что он даст показания, если его вызовут свидетельствовать во время процесса импичмента в Сенате. Свое предыдущее решение он объяснил тем, что "нет юридических оснований" для того, чтобы направлять ему повестку для дачи показаний.

По его мнению, в импичменте "нет ничего хорошего, независимо от обстоятельств", поскольку "это трудно для страны".

"Но поймите меня правильно. Я думаю, что Трамп сам это на себя навлек. Я думаю, что у Конгресса нет другого выбора, кроме как выполнить свои конституционные обязанности, независимо от политических последствий", - заявил он.

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