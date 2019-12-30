Диетолог рассказала о максимальных дозах майонеза и шампанского на Новый год - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Диетолог рассказала о максимальных дозах майонеза и шампанского на Новый год
30.12.2019 21:57
Диетолог рассказала как не переборщить с майонезом и шампанским
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
здоровье
события
украина
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