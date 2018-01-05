Основатель волонтерского движения «Вернись живым» Виталий Дейнега рассказал о собственном видении проблем, являющихся актуальными для ВСУ.

Основатель волонтерского движения «Вернись живым» Виталий Дейнега во время чата для «Главреда», отвечая на вопрос читателя, рассказал о собственном видении нынешней проблематики ВСУ.

«Чтобы не идти в детали, я скажу, что главная проблема — это отсутствие нового высокоточного оружия, колесной техники в достаточном количестве и достаточного уровня индивидуальной подготовки солдат. Кроме того, есть глобальная проблема с некреативностью Минобороны в вопросах рекламы и работы с информационным полем, которая приводит, в частности, к плохому уровню мобилизации. Причем как мобилизации на контрактную службу, так и мобилизации общества вокруг темы войны», — сказал волонтер, информирует еizvestia.com.

Кроме того, Дейнега прокомментировал тему «усталости общества от войны»

«Об усталости. Как сказал один мой военный друг, «больше устали от войны те, кто ее видит только по телевизору». К сожалению, это даже не усталость — это просто равнодушие. Война перестала быть интересной людям. Они к ней привыкли и смотрят сводки штаба АТО будто бы это прогноз погоды. Чтобы это изменить, необходимо много вещей. Одна из них — правильная работа с информационным полем. В частности, через социальную рекламу. В следующем году мы попытаемся это изменить. По крайней мере настолько, насколько это сможет делать волонтерская организация», — заявил волонтер.

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