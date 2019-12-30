Агент российских спецслужб, профессиональный киллер:

- Артур Денисултанов. Ранен при попытке покушения на Адама Осмаева и Амину Окуеву в Киеве 1 июня 2017-го года. Благодаря реакции Амины, в тот раз ей удалось спасти Адама и себя саму. Денисултанов принимал участие в убийстве в Вене бежавшего из Чечни Умара Исраилова. Ранее власти Украины отказывались выставлять его на обмен, поскольку Денисултанов многое знает о российском терроризме, в том числе в Европе.

__________________________________

Бойцы киевского «Беркута», обвиняемые в расстреле 48 героев Небесной сотни 20 февраля 2014-го года на улице Институтской в Киеве:

- Сергей Зинченко

- Павел Аброськин

- Сергей Тамтура

- Александр Маринченко

- Олег Янишевский. Заместитель командира киевского полка «Беркут» – обвиняется в передаче приказа на применение оружия утром 20-го февраля командиру штурмовой роты майору Садовнику. Участник АТО.

___________________________________

Террористы, взорвавшие демонстрацию 22 февраля 2015-го в Харькове у Дворца спорта и убившие 4 человек (в том числе 15-летнего Даниила Дидыка, 18-летнего Николая Мельничука, майдановца Игоря Толмачева и милиционера Вадима Рыбальченко):

- Тетюцкий Виктор

- Башлыков Сергей

- Дворников Владимир

Все трое – участники Антимайдана в Киеве, участники столкновений 18-февраля 2014-го в районе Мариинского парка. Познакомились в больнице в Харькове, вступили в контакт с российскими спецслужбами, осуществили подрыв осколочной миной МОН-100, число жертв по счастливой случайности оказалось гораздо меньше, чем планировали убийцы. Ранее власти Украины отказывались выставлять этих детоубийц на обмен.

_____________________________________________

Террористы группы «Мангуст», которые утром 9-го мая 2014-го штурмовали городское управление милиции Мариуполя и устроили бойню (в результате погибло 6 украинских милиционеров, добровольцев, нацгвардейцев, 3 мирных жителя, в бою было уничтожено 4 террориста):

- Дружинин Евгений, 1975 г.р., житель Мариуполя, позывной «Лис».

- Стельникович Александр, 1992 г.р., житель Мариуполя, позывной «Грек».

- Скрипник Виктор, 1987 г.р., позывной «Тарком».

_______________________________________________

Террорист, подорвавший солдата миной в банке меда:

- Рубан Николай, 1951 г.р. В январе 2015-го передал мину, замаскированную под банку меда, солдату 17-й танковой бригады Александру Суслопарову. Боец погиб в результате взрыва, осталась одной жена и пятеро детей. Ранее власти Украины в обмене Рубана отказывали.

_________________________________________________

Уголовный преступник, наемный убийца:

- Мисяк Максим, 1987 г.р., из Харькова. Застрелил в Харькове предпринимателя Ярослава Бысагу 1 августа 2013 года, а затем 9 марта 2014-го застрелил двух предпринимателей – Евгения Слоневского и Олега Литвинова. Причины – вымогательство и рэкет бандитской группировки Евгения Жилина, никаких политических мотивов не было. Очень красноречиво, что Россия требует выдачи обычного киллера. Наверняка это пролоббировала в Москве российская мафия.

_______________________________________________

Предатель группы 3-го полка спецназа, навел врага на группу подполковника Лысенко в селе Латышево 29 июля 2014-го, погибло 9 спецназовцев, одного застрелили в плену, 5 попало в плен:

- Бутрименко Николай, 1955 г.р. В 2014-м – депутат Шахтёрского райсовета от Партии регионов, глава агрохозяйства ООО «Имени Челюскинцев». В июне 2016-го арестован во время поездки за пенсией в Мариуполь.

_____________________________________________

Наемники, воевавшие против Украины в составе российских оккупационных войск:

- Доронин Олег, 1991 г.р., из Нижневартовска, гражданин РФ. Был судим за уголовное преступление в РФ. Пытался поступить на службу в армию РФ, но сотрудники Ханты-Мансийского военкомата объяснили, что с судимостью заключают договор только после службы в оккупационных войсках на Донбассе. Разведчик 1-го казачьего полка 2-го корпуса ВС РФ. 3 июля 2015-го взят в плен бойцами 54-й механизированной бригады под Попасной.

- Рафаэль Лусварги, 1984 г.р. Из Сан-Паулу, Бразилия. Авантюрист, прежний воин Французского иностранного легиона, дослужить до конца контракта не смог. Воевал в составе «Революционных вооруженных сил Колумбии» (ФАРК) против законного правительства. В сентябре 2014 через Москву приехал на Донбасс, был командиром группы «Викинг», сформированной из иностранцев, в составе 1 бригады 1-го корпуса ВС РФ, в апреле 2015-го ранен в ходе боев за Донецкий аэропорт. В ходе совместной операции МВД и СБУ был приглашен в Украину для занятия охранным бизнесом и задержан.

- Бирюков Вячеслав, 1990 г.р., позывной «Сява», наемник батальона «Восток», захвачен при освобождении Мариуполя в июне 14-го.

- Удовенко Игорь 1963 г.р.

_________________________________________________

Один из организаторов трагедии в Одессе 2 мая 2014-го года, спровоцировавший столкновения и гибель 48 человек:

- Долженков Сергей, 1988 г.р. Прозвище «Капитан Какао». В 2009-2012 – оперуполномоченный городского управления милиции Одессы, сын генерала МВД Александра Долженкова, ректора Института внутренних дел. Из милиции уволился после скандала – в служебном кабинете в рабочее время Сергей Долженков был обнаружен при занятии сексом с несовершеннолетней девочкой. Активист Антимайдана, стал одним из руководителей бандформирования «Одесская дружина» и организаторов столкновений 2 мая 2014. Был арестован, но от обменов в 2014-м и в 2017-м отказывался, считая, что добьется оправдания. Его освободили из-под стражи еще 19 августа 2019-го.

___________________________________

Террористы, члены Коммунистической партии, устроившие серию взрывов в Одессе в волонтерских центрах и офисе «Правого сектора»:

- Шевцов Александр, 1960 г.р.

- Подмазко Евгений, 1969 г.р.

- Фотьева Екатерина, 1979 г.р.

____________________________________

Организатор взрыва у здания СБУ в Одессе в сентябре 2015-го года:

- Грубник Владимир, 1983 г.р. Врач-хирург Одесской городской клинической больницы №11.

______________________________________________

Террористы, совершившие подрыв поезда на железной дороге под Одессой в апреле 2015-го в составе «Одесского подполья»:

- Долгошея Руслан, 1973 г.р., с 2009 года начальник штаба «Войска верных казаков Черноморских имени Б. Хмельницкого», активный участник Антимайдана и антиукраинского лагеря на Куликовом поле.

- Долгошея Владислав, 1996 г.р. Сын Руслана.

- Мазур Олег, 1965 г.р.

- Селятенко Николай, 1967 г.р.

- Казанский Николай, 1967 г.р.

- Швед Вадим, 1967 г.р.

____________________________________________

Организатор террористической группы в Харькове:

- Игорь Джадан, 1964 г.р. Врач-терапевт, организатор ряда терактов в Харькове в 2014-м году. В тайнике хранил целый запас вооружения.

_________________________________________________

Российский танкист, взят в бою на высоте 307,5 под Дебальцево:

- Руслан Гаджиев. Российский безработный, завербованный спецслужбами РФ для войны в Украине. Механик-водитель танка батальона 2-го корпуса ВС РФ «Август», атаковавшего опорный пункт «Валера» 25 января 2015-го. В бою пали смертью храбрых 7 украинских воинов, были уничтожены 3 российских танка и 8 наемников, Гаджиев взят в плен.

Автор: Юрий Бутусов, журналист

Сводка.нет - Новости Украины и Мира