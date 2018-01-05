На высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей на
выходных сохранится опасность схода лавин, сообщила Госслужба
Украины по чрезвычайным ситуациям. В Карпатах могут сходить лавины
Фото: EPA "6–7 января на высокогорье Закарпатской области
сохраняется, а 7 января на высокогорье Ивано-Франковской области
объявляется значительная снеголавинная опасность (третий
уровень)", – говорится в сообщении.3 января в
ГСЧС рассказали, что 31 декабря в Карпатах сошла лавина
объемом 12 500 м³. Никто не пострадал.
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