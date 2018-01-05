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В Карпатах 6–7 января сохранится высокий уровень лавинной опасности – ГСЧС
05.01.2018 19:30
На высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей на выходных сохранится опасность схода лавин, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. В Карпатах могут сходить лавины Фото: EPA "6–7 января на высокогорье Закарпатской области сохраняется, а 7 января на высокогорье Ивано-Франковской области объявляется значительная снеголавинная опасность (третий уровень)", – говорится в сообщении.3 января в ГСЧС рассказали, что 31 декабря в Карпатах сошла лавина объемом 12 500 м³. Никто не пострадал.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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