|Боевики снова не смогли обеспечить режим тишины на Донбассе
|05.01.2018 19:30
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В течение дня зафиксировано два обстрела позиций ВСУНа линии соприкосновения опять нет полного прекращения огня. Оккупационные группировки не смогли в полной мере обеспечить режим тишины.
Фото: 24tv.ua
В течение дня зафиксировано два обстрела позиций Вооруженных Сил Украины, информирует пресс-центр штаба АТО.
На Донецком направлении, на рассвете, боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли наших защитников близко шахты Бутовка, а в полдень выпустили в этом же районе 6 мин калибра 82-мм.
Украинские военнослужащие на провокации врага не поддались и огонь в ответ не открывали.
На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, что за минувшие сутки, 4 января, боевики 2 раза нарушили перемирие - 1 военнослужащий ВСУ получил ранение.
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