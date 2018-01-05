В течение дня зафиксировано два обстрела позиций ВСУ

В течение дня зафиксировано два обстрела позиций Вооруженных Сил Украины, информирует пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении, на рассвете, боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли наших защитников близко шахты Бутовка, а в полдень выпустили в этом же районе 6 мин калибра 82-мм.

Украинские военнослужащие на провокации врага не поддались и огонь в ответ не открывали.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.