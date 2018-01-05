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Боевики снова не смогли обеспечить режим тишины на Донбассе
05.01.2018 19:30
Боевики снова не смогли обеспечить режим тишины на Донбассе
В течение дня зафиксировано два обстрела позиций ВСУ
На линии соприкосновения опять нет полного прекращения огня. Оккупационные группировки не смогли в полной мере обеспечить режим тишины.
Боевики снова не смогли обеспечить режим тишины на Донбассе Фото: 24tv.ua

В течение дня зафиксировано два обстрела позиций Вооруженных Сил Украины, информирует пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении, на рассвете, боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли наших защитников близко шахты Бутовка, а в полдень выпустили в этом же районе 6 мин калибра 82-мм.

Украинские военнослужащие на провокации врага не поддались и огонь в ответ не открывали. 

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, что за минувшие сутки, 4 января, боевики 2 раза нарушили перемирие - 1 военнослужащий ВСУ получил ранение.

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