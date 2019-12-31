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Памела Андерсон показала нове фото своїх синів-моделей
31.12.2019 00:20
Днями портал People опублікував рейтинг «найсексуальніших спадкоємців зірок». На першому місці виявився 17-річний син Елізабет Херлі Деміан. А за ним розташувався син Памели Андерсон - Брендон Томас Лі.

І ось актриса опублікувала фото Брендона і свого молодшого сина Ділана Джаггера Лі.

«Мої дикі, красиві хлопчики», - написала вона.

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Допис, поширений The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson)


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