Пустую бутылку из-под водки стоимостью $1,3 млн обнаружили на строительной площадке в Шарлоттенлунде к северу от Копенгагена. Сегодня 19.30 | комментариев: Den dyre vodka-flaske der blev stjålet på Vesterbro natten til tirsdag er fundet. Den blev fundet af en borger på en byggeplads i Charlottenlund #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 5 января 2018 г. Бутылку обнаружили на строительной площадке в Шарлоттенлунде к северу от Копенгагена.В комментарии датскому телеканалу TV2 Бриан Ингберг, владелец бара Cafe 33, из которого украли бутылку, обрадовался, что бутылка все-таки нашлась, но посетовал, что она оказалась пустой.Бутылка сделана из 3 кг золота, 3 кг серебра и кожи из салона первого автомобиля Монте-Карло. Она не была застрахована, но хозяин говорил, что ее трудно будет продать, так как это – уникальный предмет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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