В ближайшее время суд должен рассмотреть ходатайство об избрании для Михальчевского пресечения

"Петру Михальчевскому сообщено о подозрении. Он подписал все необходимые документы" , - рассказала " Укринформу " пресс-секретарь ведомства Татьяна Тихончик.

По словам Тихончик, в ближайшее время суд должен рассмотреть ходатайство об избрании для Михальчевского меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, сегодня СБУ обнаружила в Киеве бывшего министра здравоохранения т.н. "Республики Крым" Петра Михальчевского и провела обыски по месту его жительства.

Петр Михальчевский был "министром здравоохранения Крыма" с марта по июнь 2014 года уже после незаконной аннексии Крыма Россией.