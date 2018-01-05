|"Экс-министру" здравоохранения Крыма объявили о подозрении
|05.01.2018 19:38
|
В ближайшее время суд должен рассмотреть ходатайство об избрании для Михальчевского пресеченияПрокуратура АР Крым сообщила о подозрении в госизмене прежнему так называемом министру здравоохранения подконтрольного Кремлю правительства Крыма Петру Михальчевскому.
Фото: prm.ua
"Петру Михальчевскому сообщено о подозрении. Он подписал все необходимые документы", - рассказала "Укринформу" пресс-секретарь ведомства Татьяна Тихончик.
По словам Тихончик, в ближайшее время суд должен рассмотреть ходатайство об избрании для Михальчевского меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, сегодня СБУ обнаружила в Киеве бывшего министра здравоохранения т.н. "Республики Крым" Петра Михальчевского и провела обыски по месту его жительства.
Петр Михальчевский был "министром здравоохранения Крыма" с марта по июнь 2014 года уже после незаконной аннексии Крыма Россией.
Впоследствии оккупационная власть обвинила его в участии в коррупционных схемах, после чего Михальчевский написал заявление об отставке по собственному желанию.