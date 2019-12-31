|Меган Маркл і принц Гаррі зустрінуть Новий рік в будинку російського олігарха
|31.12.2019 07:05
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Стало відомо, що Гаррі і Меган проводять останні дні 2019 року в розкішному особняку вартістю 10 мільйонів фунтів стерлінгів, розташованому на березі океану в Канаді. З ними малюк Арчі і 63-річна мати Меган Дорія. Цікаво, що будинок належить російському олігархові.
Як розповів виданню The Sunday Mirror власник місцевого гастроному, сам господар особняка ніколи в ньому не живе. Ім'я впливового бізнесмена з Росії невідомо - він настільки скритний, що примусив агента з нерухомості підписати угоду про нерозголошення інформації.
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