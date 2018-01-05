Советская и российская актриса Вера Алентова, главная звезда фильма «Москва слезам не верит», которая летом 2017 года попала в базу преступников «Миротворца», удивила лицом после пластической операции.

Так, дочь актрисы Юлия Меньшова поздравила своих поклонников с Новым годом и поделилась фотографией семьи. Внешность Веры Алентовой привлекла особое внимание подписчиков.

По словам пользователей сети и росСМИ, 75-летняя актриса слишком сильно увлекается пластическими операциями и уже стала похода на восковую куклу.

А издание Dni.Ru даже поспрашивало у пластического хирурга об операциях актрисы. «Хирургических манипуляций на лице знаменитости много, и как следствие — асимметрия лица, появление отечности и рубцов. Искажение черт лица говорит нам о возможном наличии биополимерного геля в структуре подкожного слоя», — заметил специалист.

«Устранить хирургические и косметологические ошибки с каждым годом становится все сложнее — приходится повторять процедуру или удалять биополимерный гель», — добавил он.

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