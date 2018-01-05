

Фото: Юрий Харитонович, пресс-служба ПАО "Туполев"/ОАК

Первый хитрый ракетоносец Ту-160, построенный после возобновления его производства в Казани, поднимется в воздух в начале 2018 года.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщил источник в авиационной отрасли.

По словам собеседника агентства, в этом году в России начнется модернизация фронтового бомбардировщика Су-34. Речь идет о расширении боевых возможностей самолета по сравнению с базовой версией.

Работы будут проводиться в Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова.

Модернизацию стратегических ракетоносцев Ту-160 проводит филиал ПАО "Туполева" — Казанский авиационный завод имени Горбунова. Планируется, что первый вылет строевого самолёта будет осуществлен в 2019 году, а его серийное производство может начаться в 2020-2021 годах. Предполагается, что будет построено 50 Ту-160М2.

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