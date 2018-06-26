Президент Петр Порошенко подписал приказ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о либерализации внешнеэкономической деятельности для отечественных компаний оборонно-промышленного комплекса.

Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил во время брифинга, сообщает пресс-служба СНБО.

По его словам, решение СНБО предусматривает либерализацию внешнеэкономической деятельности для предприятий ОПК, «в частности, дозволение на экспорт своей продукции без посредничества государственных специализированных компаний всем производителям военной техники и оружия независимо от формы собственности».

«Разрешен импорт продукции военного назначения для собственных нужд производителей военной техники и оружия, а также импорт для негосударственных предприятий, имеющих прямые дилерские соглашения с зарубежными производителями вооружений», — сообщил Турчинов.

Он добавил, что также решением СНБО сняты ограничения на прямые контракты отечественных министерств силового блока, в частности, Министерства обороны, закупку оружия и военной техники за рубежом. Также секретарь СНБО сообщил, что для реализации этого решения СНБО поручил правительству внести изменения в соответствующие нормативные акты Кабинета министров по упрощению процедур предоставления предприятиям различных форм собственности полномочий на указанные импортно-экспортные операции.

«Кроме того, правительству поручено разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проекты изменений в законы «О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования», «О внешнеэкономической деятельности», «О государственном оборонном заказе» и иные законодательные акты Украины», — сказал он.

Турчинов назвал такое решение «очень серьезным шагом, который значительно укрепит нашу оборонную способность и даст мощный толчок развитию оборонной промышленности».

Турчинов также подчеркнул, что либерализация внешнеэкономической деятельности для отечественных компаний-производителей вооружения «не ослабит надежный экспортный контроль и соответствие действий всех субъектов в этой сфере международным соглашениям, которые подписала Украина».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира